Razzismo | al senatore è permesso Salvagente della Giunta al salviniano Candiani

(Di venerdì 30 luglio 2021) Definire marmaglia gli stranieri, con tanto di video in un post pubblicato su Facebook, non è reato. Non c’è propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa di cui dover rispondere in Tribunale. Basta essere parlamentari. Il messaggio veicolato tramite i social media dalleghista Stefano, oggetto di un’inchiestaProcura di Catania che ha portato il gip Giuseppina Montuori a trasmettere gli atti a Palazzo Madama, è stato infatti considerato ieri dalladelle elezioni e delle immunità parlamentari un’opinione insindacabile dell’esponente del ...

Advertising

adatit1 : RT @jemenfousoui: Quel razzismo istituzionale attraverso cui un senatore della Repubblica si permette di affermare: “Non sarebbe morto se f… - trimpa48 : RT @jemenfousoui: Quel razzismo istituzionale attraverso cui un senatore della Repubblica si permette di affermare: “Non sarebbe morto se f… - gjscco : RT @jemenfousoui: Quel razzismo istituzionale attraverso cui un senatore della Repubblica si permette di affermare: “Non sarebbe morto se f… - laRoyalBlood_ : RT @jemenfousoui: Quel razzismo istituzionale attraverso cui un senatore della Repubblica si permette di affermare: “Non sarebbe morto se f… - MacSpowman : RT @jemenfousoui: Quel razzismo istituzionale attraverso cui un senatore della Repubblica si permette di affermare: “Non sarebbe morto se f… -

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo senatore

LA NOTIZIA

...dei velivoli messi a disposizione delSalvini era già stato autorizzato numerose altre volte per il trasporto di ministri dell'Interno e sottosegretari dello stesso Dicastero'.su ...... dice al Giornale undi lungo corso, che spiega: "Resta da decidere il calendario prima di ... non certo per arginare l'odioso (ma non così diffuso) fenomeno dela sfondo ...Definire marmaglia gli stranieri, con tanto di video in un post pubblicato su Facebook, non è reato. Non c’è propaganda e istigazione a delinquere per ...Il Partito democratico non può diventare una sinistra moderna perché la sua gestione non è davvero contendibile, la minoranza liberal-democratica può avere solo un ruolo ancillare, di condizionamento, ...