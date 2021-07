Rapina a Marano travestiti da Carabinieri | tre arresti della Polizia

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli –daed armati di pistola avevanoto nella notte del 14 luglio un’ abitazione a(Napoli), rubando dalla cassaforte 25 mila euro in contanti, orologi e preziosi per un totale di circa 70 mila euro. Laha arrestato stamattina tre dei cinque componentibanda, che utilizzando pettorine ed una paletta segnaletica con lo stemma contraffatto dell’Arma dei, aveva simulato una perquisizione domiciliare. I nomi degli arrestati, la residenza e gli eventuali precedenti penali non stati ...

Advertising

ivic49824555 : RT @claudio_2022: Travestiti da carabinieri tentarono una rapina: arrestati - claudio_2022 : Travestiti da carabinieri tentarono una rapina: arrestati - NapoliToday : #Cronaca Travestiti da carabinieri tentarono una rapina: arrestati - larampait : Finti #Carabinieri per una perquisizione ma fu una #rapina: 3 arresti -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina Marano

... simulando inizialmente una perquisizione, ha perpetrato unaall'interno di un'abitazione sita indi Napoli. I rapinatori, armati di pistola hanno asportato dalla cassaforte circa ...Presi i rapinatori che fecero irruzione in un appartamento diportando via contanti e preziosi per un valore di 95 mila euro. Gli agenti della Squadra ...gravemente indiziati dei reati di...Nel luglio del 2020, cinque persone rapinarono una villa a Marano fingendosi carabinieri. Rapinarono una villa di Marano, nella provincia di Napoli, fingendosi carabinieri: questa mattina, tre persone ...Finti carabinieri simulano perquisizione per rapinare un appartamento, minacciando le vittime con una pistola. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno dato esecuzione, questa ...