Raimondo Todaro liquida Milly Carlucci per telefono: la resa dei conti (Di venerdì 30 luglio 2021) Raimondo Todaro e Milly Carlucci si sono fatti protagonisti di un botta e risposta sui social. Il motivo è la decisione del ballerino di lasciare Ballando con le stelle. Raimondo Todaro e Milly Carlucci (Instagram)Dopo 15 anni insieme, le strade di Raimondo Todaro e Milly Carlucci si separano definitivamente. Nella giornata di ieri, lo storico ballerino di Ballando con le stelle, ha rivelato di voler abbandonare il programma per inseguire nuovi progetti e nuovi stimoli che il suo ambiente ...

LadyNews_ : #RaimondoTodaro lascia #BallandoconleStelle: botta e risposta con #MillyCarlucci sui social - MariaMusto19 : RT @VanityFairIt: In un post su Instagram, Raimondo Todaro comunica di voler lasciare il cast di «Ballando con le Stelle» per percorrere nu… - VanityFairIt : In un post su Instagram, Raimondo Todaro comunica di voler lasciare il cast di «Ballando con le Stelle» per percorr… - ria_lera : RT @kokocucuz: Secondo me uno dei nuovi prof di #amici21 sarà Raimondo todaro, il dissing con milly carlucci la dice lunga ?? Ricordiamoci… - millewordss : RT @kokocucuz: Secondo me uno dei nuovi prof di #amici21 sarà Raimondo todaro, il dissing con milly carlucci la dice lunga ?? Ricordiamoci… -