Raffaella Mennoia su De Donno: il post che divide il web (Di venerdì 30 luglio 2021) Raffaella Mennoia pubblica su Instagram un post inequivocabile. L’autrice di numerosi programmi di Canale 5 ha ricordato un medico morto suicida, idolo dei no-vax. Raffaella Mennoia (Instagram)Giuseppe De Donno è morto suicida lo scorso 27 luglio. L’ex primario di pneumatologia che introdusse in Italia la cura col plasma iperimmune per coloro che erano stati colpiti dal virus del Covid-19. Il suo nome risuona costantemente nelle piazza in cui sfilano i no-vax, protestando contro i vaccini e sostenendo la terapia controversa promossa dal medico. Oggi, la morte del medico ... Leggi su chenews (Di venerdì 30 luglio 2021)pubblica su Instagram uninequivocabile. L’autrice di numerosi programmi di Canale 5 ha ricordato un medico morto suicida, idolo dei no-vax.(Instagram)Giuseppe Deè morto suicida lo scorso 27 luglio. L’ex primario di pneumatologia che introdusse in Italia la cura col plasma iperimmune per coloro che erano stati colpiti dal virus del Covid-19. Il suo nome risuona costantemente nelle piazza in cui sfilano i no-vax, protestando contro i vaccini e sostenendo la terapia controversa promossa dal medico. Oggi, la morte del medico ...

Advertising

Claudio70720609 : RT @giulola20: Raffaella Mennoia conosciuta anche come la persona più fortunata del mondo #amemici20 - _Anahys_ : Raffaella Mennoia ha dato il meglio di sé con questo copione #TemptationIsland - drinkthiscola : raffaella mennoia quando fa i casting per questo programma: #Temptationisland - AleBrutto : @tottins29 Raffaella Mennoia sa come tenere incollati gli spettatori - cigaretteyellow : ho letto i commenti di jessica non solo su ued e ti ma anche su altre cose e sto vomitando complimenti a maria de… -