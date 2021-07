Prime Video: le nuove uscite di agosto 2021 (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche per il mese di agosto il catalogo di Amazon Prime Video si arricchisce di nuove uscite, tra film e serie tv originali e non. Tra i nuovi film originali troviamo The Protegé e Borat Specials, inoltre dal prossimo mese debutterà la serie tv Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman. Scopriamo insieme le nuove uscite di agosto. Dal prossimo mese il catalogo di Amazon Prime Video si amplierà Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 luglio 2021) Anche per il mese diil catalogo di Amazonsi arricchisce di, tra film e serie tv originali e non. Tra i nuovi film originali troviamo The Protegé e Borat Specials, inoltre dal prossimo mese debutterà la serie tv Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman. Scopriamo insieme ledi. Dal prossimo mese il catalogo di Amazonsi amplierà Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

SkyTG24 : Scattano le prime sospensioni per gli operatori sanitari non vaccinati contro il #Covid: prima le comunicazioni poi… - Raicomspa : ??Ridere di gusto con la commedia TUTTA UN'ALTRA VITA con @EnricoBrignano e Paola @minaccioni: AppleTV… - Inter_Women : ??? | INTERVISTA Le prime parole in nerazzurro di Tatiana Bonetti ????? - AreaPharma : RT @SkyTG24: Scattano le prime sospensioni per gli operatori sanitari non vaccinati contro il #Covid: prima le comunicazioni poi le sanzion… - albiuno : RT @molumbe: Cominciano le prime ribellioni all’aggiornamento antivirus proposto da Pfizer. Galli -