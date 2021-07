Prima vacciniamoci, ma non smettiamo mai di discutere sulla libertà (Di venerdì 30 luglio 2021) Attenzione, però, a liquidare le riflessioni sulla libertà come moleste elucubrazioni, e lo studio sui limiti del potere dello Stato sui corpi (“habeas corpus”, ricorda qualcosa?), il confine tra libertà individuale e responsabilità collettiva come se fossero una mania da refrattari mimetizzati, o addirittura, bersagliati in questo modo nelle manifestazioni più fanatiche di insofferenza al dibattito critico, annunci di diserzione. Lo spirito di caserma mal si concilia con la libera discussione. Ma io, da vaccinista ultrà, da fervido sostenitore della necessita del green pass (con i limiti brillantemente motivati da uno studioso liberale ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) Attenzione, però, a liquidare le riflessionicome moleste elucubrazioni, e lo studio sui limiti del potere dello Stato sui corpi (“habeas corpus”, ricorda qualcosa?), il confine traindividuale e responsabilità collettiva come se fossero una mania da refrattari mimetizzati, o addirittura, bersagliati in questo modo nelle manifestazioni più fanatiche di insofferenza al dibattito critico, annunci di diserzione. Lo spirito di caserma mal si concilia con la libera discussione. Ma io, da vaccinista ultrà, da fervido sostenitore della necessita del green pass (con i limiti brillantemente motivati da uno studioso liberale ...

