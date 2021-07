Predator: come fu creato l’effetto dell’invisibilità nel film (Di venerdì 30 luglio 2021) come fu creata sullo schermo l'invisibilità del celebre alieno protagonista di Predator, film uscito nel 1987? come fu creata sullo schermo l'invisibilità del celebre alieno protagonista di Predator, film uscito nel 1987? In tempi più recenti è diventato un effetto facile da realizzare, grazie alle tecniche digitali di oggi, ma alla fine degli anni Ottanta, con la CGI ancora alle primissime fasi, fu necessario un approccio un po' più artigianale, con ogni scena girata due volte per motivi pratici. Per l'esattezza, nel primo ciak il Predator era rappresentato da un costume ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 30 luglio 2021)fu creata sullo schermo l'invisibilità del celebre alieno protagonista diuscito nel 1987?fu creata sullo schermo l'invisibilità del celebre alieno protagonista diuscito nel 1987? In tempi più recenti è diventato un effetto facile da realizzare, grazie alle tecniche digitali di oggi, ma alla fine degli anni Ottanta, con la CGI ancora alle primissime fasi, fu necessario un approccio un po' più artigianale, con ogni scena girata due volte per motivi pratici. Per l'esattezza, nel primo ciak ilera rappresentato da un costume ...

Advertising

i400calci : RT @darthvontrier: Passo a trovare i miei, 82 e 87 anni, e li trovo che discutono su cosa vedere in TV, se Predator o Shining. Optano alla… - maplewhite1912 : RT @darthvontrier: Passo a trovare i miei, 82 e 87 anni, e li trovo che discutono su cosa vedere in TV, se Predator o Shining. Optano alla… - gniola : RT @darthvontrier: Passo a trovare i miei, 82 e 87 anni, e li trovo che discutono su cosa vedere in TV, se Predator o Shining. Optano alla… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Predator: come fu creato l’effetto dell’invisibilità nel film - darthvontrier : Passo a trovare i miei, 82 e 87 anni, e li trovo che discutono su cosa vedere in TV, se Predator o Shining. Optano… -