Pratiche sleali nell’agroalimentare | l’Ue avvia una procedura d’infrazione contro l’Italia

(Di venerdì 30 luglio 2021) La Commissione europea hato unae gli altri paesi europei che non hanno recepito le nuove norme UElenel settore agroalimentare La Commissione Ue, nella primavera del 2019, ha adottato una direttiva di tutela a favore degli agricoltori, per arginare lescorrette nella filiera agroalimentare. L'articolo proviene da Consumatore.com.

La Commissione europea ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di 12 Stati membri per il mancato recepimento delle norme dell'UE che vietano lecommercialinel settore agroalimentare. La direttiva adottata il 17 aprile 2019, garantisce la tutela di tutti gli agricoltori europei, come pure dei fornitori di piccole e medie ...La Commissione europea ha avviato procedure di infrazione contro 12 paesi membri dell'Ue (tra cui l'Italia) per non aver ancora recepito e messo in atto la direttiva sullecommercialinei confronti degli agricoltori. I seguenti 12 Stati membri dell'Ue: Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, ...La Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia e gli altri paesi europei che non hanno recepito le nuove norme UE contro le pratiche sleali nel settore agroalimentare ...Il Consiglio dei ministri si è riunito giovedì 29 luglio 2021, alle ore 13.40 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il ...