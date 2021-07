Post di Hamilton che condanna la legge anti-LGBTQ+ dell’Ungheria (Di venerdì 30 luglio 2021) Il pilota automobilistico britannico Lewis Hamilton si è espresso contro la legge anti-LGBTQ+ ungherese in vista del Gran Premio d’Ungheria. Il Post di Hamilton è comparso nelle stories di Instagram ieri, 29 luglio 2021. Cosa dice il Post di Hamilton? “A tutti in questo bellissimo paese, l’Ungheria. Dopo il Gran Premio di questo fine settimana, voglio condividere il mio sostegno a coloro che sono colpiti dalla legge anti-LGBTQ+ del governo”, ha affermato. “È inaccettabile, codardo e fuorviante per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) Il pilota automobilistico britannico Lewissi è espresso contro laungherese in vista del Gran Premio d’Ungheria. Ildiè comparso nelle stories di Instagram ieri, 29 luglio 2021. Cosa dice ildi? “A tutti in questo bellissimo paese, l’Ungheria. Dopo il Gran Premio di questo fine settimana, voglio condividere il mio sostegno a coloro che sono colpiti dalladel governo”, ha affermato. “È inaccettabile, codardo e fuorviante per ...

