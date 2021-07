Ponte Messina | Caio | ‘Restiamo a disposizione istituzioni’

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug. (Adnkronos) – Ilsullo stretto diè ”un progetto la cui decisione riguarda le istituzioni”. ”Restiamo anel dialogo”. Lo afferma l’amministratore delegato e direttore generale di Saipem, Francesco, nel corso della conferenza stampa che segue la diffusione dei dati relativi al primo semestre del gruppo. ”La tecnologia che abbiamo suggerito, offerto e proposto” può essere utilizzata anche per altri progetti: ”Ci sentiamo di sperimentare anche eventualmente in luoghi e aree che non necessariamente siano quelle dello stretto di”, sottolinea l’ad. ”E’ una ...

Un cenno anche all'innovativo progetto per il ponte di Messina, che Caio assicura, al di là delle scelte delle istituzioni italiane, sarà oggetto di "sperimentazione anche in location diverse" dallo Stretto. Il tunnel sottomarino galleggiante proposto da Saipem per attraversare lo Stretto di Messina è 'una soluzione su cui vale la pena sperimentare'. Il ponte sullo stretto di Messina è "un progetto la cui decisione riguarda le istituzioni". "Restiamo a disposizione nel dialogo". Lo afferma l'amministratore delegato e direttore generale di Saipem, Francesco Caio. Diverse infiltrazioni d'acqua hanno rovinato il cemento e sono visibili, scoperti e arrugginiti, i ferri dell'armatura in acciaio ...