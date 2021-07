(Di venerdì 30 luglio 2021) Si è spenta ieri sera, dopo una breve ma grave malattia,, una donna amata e stimata da tutti. A darne il triste annuncio ilTorvaianica, che ricorda con affetto e gratitudine la donna che, a soli 49 anni, non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia più difficile.nela 49 anni“Per circa 15 anniè stata la mamma dei nostri ragazzi, la prima tifosa delle nostre squadre e incontrastata regina dei terzi tempi. Non vi è ...

Pomezia, lutto nel rugby: morta Gloria Ferrazzoli

cittadino oggi ad Ardea per la tragedia che ha colpito la Città domenica scorsa, in cui hanno perso la vita 4 persone tra cui due bambini. La Città di, vicina fin dal primo momento alla ..."Alle 12 di oggi " dichiara il Sindaco Adriano Zuccalà " osserveremo anche aun minuto di silenzio in ricordo delle vittime, un momento di raccoglimento che segna il forte legame che unisce le nostre Città".