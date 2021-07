Polizia salva donna nelle acque del Tevere | Conestà Mosap | «Questa è la polizia Al servizio della vita»

(Di venerdì 30 luglio 2021) «Il nostro plauso ai colleghifluviale dell’isola Tiberina per la brillante operazione portata a termine, in cui hannoto unache si era lanciata da ponte Marconi. L’umanità e la professionalità dei colleghi ha eto quella che poteva essere una tragedia». Lo dichiara Fabio, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di). «è stata un’operazione rocambolesca, i colleghi si sono lanciati in acqua e hanno fatto l’impossibile per ere che la ...

