Politica industriale della difesa | se il ministro Guerini ci mette la faccia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 30 luglio 2021) Per la prima volta nella storia del ministeroviene adottata una direttiva ministeriale sullain questo ambito. Già nel 2015 il Libro Bianco sullaaveva stilato, in modo innovativo, un capitolo sullae tecnologica, demandandone però l’attuazione ad una Strategia poi rimasta purtroppo nei cassetti del ministero stesso. Questa volta lo status di direttiva ministeriale rappresenta una piena e pubblica assunzione di responsabilità del vertice politico, che funge da indirizzo non solo per il Ministero ma per ...