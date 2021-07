Pogba Juve, si apre un nuovo scenario per il grande ritorno (Di venerdì 30 luglio 2021) del centrocampista francese a Torino: i dettagli La Juventus continua a sognare il grande ritorno a Torino di Paul Pogba. Se l’affare sembra praticamente impossibile da portare avanti nel corso di questa sessione di mercato, in futuro le strade del centrocampista e dei bianconeri potrebbero davvero incontrarsi una seconda volta. Come riportato dal Corriere dello Sport, il contratto del francese con il Manchester United scade nel giugno 2022. Pogba da gennaio sarebbe libero di accordarsi con un altro club: il ritorno alla Juve, a queste condizioni, potrebbe davvero ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) del centrocampista francese a Torino: i dettagli Lantus continua a sognare ila Torino di Paul. Se l’affare sembra praticamente impossibile da portare avanti nel corso di questa sessione di mercato, in futuro le strade del centrocampista e dei bianconeri potrebbero davvero incontrarsi una seconda volta. Come riportato dal Corriere dello Sport, il contratto del francese con il Manchester United scade nel giugno 2022.da gennaio sarebbe libero di accordarsi con un altro club: ilalla, a queste condizioni, potrebbe davvero ...

