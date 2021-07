Pogba in scadenza: Raiola lo offre ad una big europea! (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto ciò avrebbe dell’incredibile, se confermato. Paul Pogba ha il contratto in scadenza a giugno 2022, infatti le voci sul suo possibile addio allo United sono molto insistenti. Secondo il portale francese Le 10 Sport, il suo procuratore Mino Raiola lo avrebbe proposto al Liverpool di Klopp. La notizia sarebbe clamorosa, visto che nelle ultime settimane c’erano stati i contatti con PSG e Juventus. Sempre secondo la testata transalpina, i Reds starebbero ragionando sulla proposta, anche se non hanno ancora preso una decisione definitiva. LEGGI ANCHE: Superlega: comunicato ufficiale di Juventus, Barcellona e Real Madrid L'articolo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 luglio 2021) Tutto ciò avrebbe dell’incredibile, se confermato. Paulha il contratto ina giugno 2022, infatti le voci sul suo possibile addio allo United sono molto insistenti. Secondo il portale francese Le 10 Sport, il suo procuratore Minolo avrebbe proposto al Liverpool di Klopp. La notizia sarebbe clamorosa, visto che nelle ultime settimane c’erano stati i contatti con PSG e Juventus. Sempre secondo la testata transalpina, i Reds starebbero ragionando sulla proposta, anche se non hanno ancora preso una decisione definitiva. LEGGI ANCHE: Superlega: comunicato ufficiale di Juventus, Barcellona e Real Madrid L'articolo ...

