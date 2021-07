Più grande Triceratopo al mondo, Big John esposto a Trieste (Di venerdì 30 luglio 2021) Si chiama Big John ed è il più grande esemplare di Triceratopo mai documentato prima al mondo. Il suo scheletro sarà esposto, per la prima volta nelle fattezze complete, da oggi fino all'1 agosto in ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Si chiama Biged è il piùesemplare dimai documentato prima al. Il suo scheletro sarà, per la prima volta nelle fattezze complete, da oggi fino all'1 agosto in ...

