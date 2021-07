Pisa, il corpo carbonizzato ritrovato in un campo è dello studente scomparso 6 giorni fa (Di venerdì 30 luglio 2021) Il cadavere carbonizzato trovato lo scorso 25 luglio in un campo a San Giuliano Terme, provincia di Pisa, è dello studente universitario Francesco Pantaleo, scomparso dal Pisano un giorno prima della scoperta della salma. Il corpo è stato identificato con la comparazione del Dna dei campioni biologici concessi agli inquirenti dai familiari del ragazzo. L’esame della Tac eseguito negli scorsi giorni, secondo fonti investigative, non avrebbe rivelato ferite precedenti agli effetti delle fiamme. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) Il cadaveretrovato lo scorso 25 luglio in una San Giuliano Terme, provincia di, èuniversitario Francesco Pantaleo,dalno un giorno prima della scoperta della salma. Ilè stato identificato con la comparazione del Dna dei campioni biologici concessi agli inquirenti dai familiari del ragazzo. L’esame della Tac eseguito negli scorsi, secondo fonti investigative, non avrebbe rivelato ferite precedenti agli effetti delle fiamme.

Advertising

Agenzia_Ansa : E' dello studente scomparso da Pisa sabato scorso il corpo trovato carbonizzato nelle campagne di San Giuliano Term… - Corriere : Pisa, trovato morto il ragazzo siciliano scomparso: il corpo in un campo di girasoli - fattoquotidiano : E’ del giovane scomparso sabato scorso il corpo ritrovato carbonizzato nelle campagne vicino a Pisa - andreastoolbox : Pisa, il corpo carbonizzato ritrovato in un campo è dello studente scomparso 6 giorni fa | Sky TG24… - CiaCecy : RT @SkyTG24: Pisa, il corpo carbonizzato ritrovato in un campo è dello studente scomparso 6 giorni fa -