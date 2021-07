Pina Turco al Giffoni Film Festival | ' Dopo Gomorra comando io'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pina Turco

leggo.it

Grintosa, decisa e piena d'energia:è quella che si definisce una 'donna alpha'. Questa splendida artista 36enne di Torre del Greco, laureata in antropologia culturale, arriva al Giffoni Film Festival con gli occhi inondati ......La casa di carta (La casa de papel) fortunatissima serie televisiva spagnola ideata da Álexe ... "Parlo il tedesco, il portoghese, il, l'italiano, il francese, il croato e il serbo. Ma non ...Grintosa, decisa e piena d’energia: Pina Turco è quella che si definisce una “donna alpha”. Questa splendida artista 36enne di Torre del Greco, laureata in ...Riavvicinare il pubblico al cinema. Questo è da sempre l’obiettivo del Social World Film Festival. Giuseppe Alessio Nuzzo: "Siamo già a lavoro per la prossima edizione" ...