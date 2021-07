Pil +2,7 per cento nel trimestre e +17,3 per cento in proiezione annuale Italia, dati Istat (Di venerdì 30 luglio 2021) L'articolo Pil +2,7 per cento nel trimestre e +17,3 per cento in proiezione annuale <small class="subtitle">Italia, dati Istat</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 30 luglio 2021) L'articolo Pil +2,7 pernele +17,3 perin proviene da Noi Notizie..

Advertising

Palazzo_Chigi : #G20Cultura, Draghi: Il sostegno alla cultura è cruciale per la ripartenza del Paese. Il settore viaggi e turismo v… - mara_carfagna : Le anticipazioni del rapporto @svimez confermano le nostre stime sull’impatto del #PNRR sul PIL del Sud. II… - marcodimaio : Secondo le previsioni dell’Istituto Prometeia l’Emilia-Romagna sarà la Regione a crescere di più (+6% di Pil a fine… - info_zampa : In questi mesi lo abbiamo ripetuto ad nauseam mentre i propagandisti anche in Italia spargevano ottimismo e buonumo… - patriziadegioia : RT @marattin: Per il 2021 il governo aveva previsto una crescita del Pil al 4,5%. A metà anno è già acquisita una crescita del 4,8% (fonte:… -