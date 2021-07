Petkovic | «Bordeaux? Mi sono sempre piacute le sfide | sorpresa per tutti»

(Di venerdì 30 luglio 2021) Vladimirsi presenta come nuovo allenatore del: ecco le parole del tecnico dopo la scelta di andare in Francia Vladimirha parlato nel corso della sua presentazione al. «Dopo sette anni meravigliosi con la Nazionale svizzera, ho capito che volevo fare qualcosa di diverso. Ecco perché questa scelta.andato in vacanza senza sapere cosa fare. Condi, ilmi ha contattato e ho colto subito l’occasione. Ho incontrato il presidente Lopez e il direttore tecnico Lopes, eravamo sulla stessa lunghezza ...

DiMarzio : #Ligue1 | Vladimir #Petkovic è il nuovo allenatore del #Bordeaux: ecco il simpatico annuncio del club, che scherza…

GINEVRA (SVIZZERA) - Vladimir Petkovic ha lasciato la panchina della Svizzera . L'ex tecnico della Lazio , infatti, a partire dalla prossima stagione allenerà il Bordeaux, club che milita in Ligue 1 . La Svizzera, dunque, cerca ...