Peschiera Borromeo: al via lunedì 2 agosto i lavori sulla pista ciclabile di accesso all’Idroscalo (Di venerdì 30 luglio 2021) A cura di Città Metropolitana, gli interventi si protrarranno fino al 13 agosto per la sostituzione dei ponticelli in legno. Previsto senso unico alternato sulla SP 15 bis Leggi su 7giorni.info (Di venerdì 30 luglio 2021) A cura di Città Metropolitana, gli interventi si protrarranno fino al 13per la sostituzione dei ponticelli in legno. Previsto senso unico alternatoSP 15 bis

Advertising

annadesimone : @PosteSpedizioni ciao, sto aspettando una raccomandata importantissima ma mi dice «problemi nella lavorazione». E'… - mauriziozanoni : ???? Si parla ancora del bilancio sociale di Peschiera Borromeo. La città raccontata in numeri, dal punto di vista de… - infomobilitaMi : [#Evento] CERIMONIA COMMEMORATIVA venerdì #30luglio ore 15.00 in Piazza Fontana. Al termine una staffetta podistica… - mauriziozanoni : ???? 5 anni di mandato raccontati nel bilancio sociale, presentato ieri nella biblioteca di via Carducci. ?? L'amminis… - msarigu72 : @MarastiMattia Dipende dalla città, dalla qualità dei mezzi, dal percorso da seguire, dall'orario, da quel che devo… -