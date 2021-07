Persino i repubblicani Usa spingono per il “pass” vaccinale

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 luglio 2021) In 45 dei 50 Stati Uniti (più D.C. e Puerto Rico) i contagi e le ospedalizzazioni sono in impennata. La variante Delta corre così tanto da convincere anche gran parte degli esponenti del Partito repubblicano, più vicino alle istanze degli scettici della vaccinazione e dei lockdown, a cambiare marcia e promuovere la campagnain stallo. Intanto il presidente Joe Biden si destreggia tra imposizioni e suggerimenti per convincere i più restii a farsi inoculare il vaccino anti Covid-19. Dopo il via libera del Dipartimento di giustizia, con un parere legale secondo cui la legge federale non proibisce a entità pubbliche o private di imporre la vaccinazione obbligatoria, ...