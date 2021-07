Perché Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney (Di venerdì 30 luglio 2021) La mossa di Scarlett Johansson – con eventuale esito positivo in suo favore – potrebbe aprire le porte a una serie di ricorsi e cause nei confronti delle piattaforme streaming che – durante la pandemia – hanno rafforzato la loro posizione dominante rispetto alle sale cinematografiche e alle piccole, medie e grandi produzioni. L’attrice statunitense, infatti, ha dato mandato ai suoi legali per intentare una causa nei confronti della Disney. Il motivo? Tutto gira intorno all’uscita nelle sale dell’ultimo film della Marvel, “Black Widow“. LEGGI ANCHE > Contrordine: il canone Rai resterà in bolletta Il film – dopo diversi ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 luglio 2021) La mossa di– con eventuale esito positivo in suo favore – potrebbe aprire le porte a una serie di ricorsi e cause nei confronti delle piattaforme streaming che – durante la pandemia – hanno rafforzato la loro posizione dominante rispetto alle sale cinematografiche e alle piccole, medie e grandi produzioni. L’attrice statunitense, infatti, ha dato mandato ai suoi legali per intentare unanei confronti della. Il motivo? Tutto gira intorno all’uscita nelle sale dell’ultimo film della Marvel, “Black Widow“. LEGGI ANCHE > Contrordine: il canone Rai resterà in bolletta Il film – dopo diversi ...

