Per il nuovo San Siro c'è il nodo istruttoria pubblica (Di venerdì 30 luglio 2021) Il percorso di Milan e Inter verso il nuovo stadio rimane costellato di ostacoli. Una parte della maggioranza di centrosinistra, scrive Il Giorno, è favore alla ristrutturazione del Meazza e non considera la costruzione di un nuovo impianto. Una volontà emersa ieri pomeriggio durante la commissione consiliare Sport-Urbanistica-Bilancio di Palazzo Marino, che ha analizzato il L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Per nuovo Condono fiscale 2021: tempi e modalità della cancellazione dei debiti A tal fine, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso disponibile un nuovo servizio, utile per verificare la possibilità di rientrare nello stralcio delle cartelle ammesse alla pace fiscale".

Giorgio Ardito è il nuovo tesoriere del PD Piemonte di Redazione, #Torino Giorgio Ardito è il nuovo nuovo tesoriere del PD Piemonte. Ardito è un nome noto della politica torinese, persona di esperienza che 'si rende disponibile per un incarico non semplice', così un comunicato stampa del segretario ...

Nuovo modello unico nazionale per la CILA Superbonus 100%. Come funziona e per quali interventi Ipsoa Borsa Tokyo: shock record contagi, indice Nikkei cede l'1,8% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 lug - La Borsa di Tokyo sotto il colpo dei nuovi dati record per i contagi nella capitale: l''indice Nikkei e' sceso dell'1,8% a 27.283,59 punti (-1% nell'int ...

Da Intel nuove CPU Xeon W-3300 per le workstation più potenti Intel espande la gamma di proposte Xeon per workstation con 5 processori della gamma W-3300, basati su architettura Ice Lake e proposti con un massimo di 36 core quale alternativa alle CPU Ryzen Threa ...

