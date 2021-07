Pellezzano | incendio sotto controllo | riaperta la provinciale 27

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – È tornata alla normalità, soltanto alle prime luci dell’alba, la situazione nel comune di, interessato ieri da un vasto fronte di fiamme che ha reso necessario anche chiudere la sp27 tra le frazioni di Coperchia e, nella curva prima del Palazzo di città, costringendo gli automobilisti a servirsi di un percorso alternativo. Dopo un primo momento in cui sembrava che l’fosse domato, nella notte appena trascorsa è stato necessario intervenire una seconda volta. Il sindaco di, Francesco Morra ha seguito da vicino tutte ...

