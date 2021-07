Pedofilia, Don Di Noto: “Tratta esseri umani tema vergognoso, in giro 300 mln immagini l’anno” (Di venerdì 30 luglio 2021) “Quello della Tratta degli esseri umani e’ un tema vergognoso. Pensare infatti che nel 2021 ci siano ancora nel mondo decine e decine di milioni di donne, uomini e minori ‘trafficati’ come fossero, anzi come sono, merce di scambio,rappresenta, ribadisco, qualcosa di indegno e di vergognoso”. Lo ha detto Don Fortunato Di Noto, intervistato dall’AdnKronos nella giornata mondiale contro la Tratta degli esseri umani. “Si aggiunge a questo -continua- il grande fenomeno del web, la Tratta di minori nel web che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) “Quello delladeglie’ un. Pensare infatti che nel 2021 ci siano ancora nel mondo decine e decine di milioni di donne, uomini e minori ‘trafficati’ come fossero, anzi come sono, merce di scambio,rappresenta, ribadisco, qualcosa di indegno e di”. Lo ha detto Don Fortunato Di, intervistato dall’AdnKronos nella giornata mondiale contro ladegli. “Si aggiunge a questo -continua- il grande fenomeno del web, ladi minori nel web che ...

Ultime Notizie dalla rete : Pedofilia Don Verso una società senza Dio? ... più volte ripreso da Ratzinger che lo ha innalzato agli altari, nonché da don Luigi Giussani e da ... così Benedetto nel suo intervento sulla pedofilia. Il tentativo di togliere Dio dalla vita in ...

Tratta: don Di Noto (Meter), 'un business in continua crescita in rete' Don Fortunato ricorda: "La tratta di esseri umani sta prosperando su Internet e solo una efficace ... a partire dalle reti di pedofilia che alimentano il traffico di bambini per scopi di sfruttamento ...

Verso una società senza Dio? Il tentativo di togliere Dio dalla vita in comune che diverse ideologie perseguono da un paio di secoli sembra essere giunto a un crinale particolare.

