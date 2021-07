Paura sulla stazione spaziale internazionale: l’accensione incontrollati dei motori del modulo russo provoca rotazione di 45 gradi (Di venerdì 30 luglio 2021) Attimi di Paura per la stazione spaziale internazionale (ISS). Circa tre ore dopo l’attracco del modulo russo Nauka (18:30 ora italiana) i motori del modulo si sono accesi in modo incontrollato, mettendo in rotazione di circa 45 gradi l’intera ISS. Per contrastare la spinta sono stati messi in moto alcuni propulsori dei moduli a bordo, facendo rientrare la situazione di possibile pericolo. Ma cosa è successo? Esattamente poche ore dopo l’attracco, i cosmonauti hanno segnalato l’accensione inaspettata dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Attimi diper la(ISS). Circa tre ore dopo l’attracco delNauka (18:30 ora italiana) idelsi sono accesi in modo incontrollato, mettendo indi circa 45l’intera ISS. Per contrastare la spinta sono stati messi in moto alcuni propulsori dei moduli a bordo, facendo rientrare la situazione di possibile pericolo. Ma cosa è successo? Esattamente poche ore dopo l’attracco, i cosmonauti hanno segnalatoinaspettata dei ...

