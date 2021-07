Patto Ue sull’Iran Anche i politici italiani disertano l’insediamento di Raisi

Leggi su formiche

(Di venerdì 30 luglio 2021) A Teheran fervono i preparativi per l’inaugurazione della presidenza del “conservatore” Ebrahim, uscito vincitore dal voto del 18 giugno scorso grazieal sostegno della Guida suprema Ali Khamenei. Appuntamento giovedì 5 agosto al Majles, il Parlamento iraniano. Alla cerimonia di quattro anni fa, quella per il secondo mandato del “moderato” Hassan Rouhani, aveva partecipato Vincenzo Amendola, allora sottosegretario agli Esteri, su delega del ministro Angelino Alfano. Nella sua missione a Teheran, Amendola, che oggi è sottosegretario a Palazzo Chigi con delega agli affari europei, era assistito dal direttore generale per gli Affari ...