Patto per la scuola, si rinvia: riunione spostata al 6 agosto (Di venerdì 30 luglio 2021) Non più il 3 agosto, ma Il 6 agosto 2021, si terrà l'incontro, presieduto dal Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, tra i sindacati delle categorie della scuola e il ministero per discutere dei punti contenuti nel Patto per la scuola firmato dalle parti. riunione fissata alle 9.30. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) Non più il 3, ma Il 62021, si terrà l'incontro, presieduto dal Ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, tra i sindacati delle categorie dellae il ministero per discutere dei punti contenuti nelper lafirmato dalle parti.fissata alle 9.30. L'articolo .

