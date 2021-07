Patto Mastella-Fi | Paolucci | “Gli azzurri saranno estromessi dalla coalizione in tutta la Campania?”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Nella confusione interna al centrodestra beneventano prova a fare chiarezza – attraverso una serie di interrogativi – Federico, dirigente di Fratelli d’Italia. Che chiede: “Domanda: ma che Forza Italia sia andata conè una questione solo locale? E, se così è, perché non è stato dato il via libera a Rosetta De Stasio sull’accordo tra Lega e Fratelli d’Italia? Se non è una questione solo locale, Forza Italia sarà estromessa da tutte le coalizioni di centrodestra, almeno in? E se così non è, perché non si chiede scusa a Rosetta e le si chiede di candidarsi con Lega e Fratelli ...