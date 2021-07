Paolo Borgna: "Dai magistrati interdizioni morali, ma è una riforma positiva" (Di venerdì 30 luglio 2021) “Il giudizio sulla riforma è positivo, dalla magistratura toni apodittici nelle critiche, più un’interdizione morale che un diritto di critica”. Paolo Borgna è stato procuratore aggiunto di Torino, membro della direzione distrettuale Antimafia, quarant’anni di magistratura prima di andare in pensione l’anno scorso. Oggi scrive saggi e collabora per Avvenire, il suo è un osservatorio privilegiato su sofferto via libera dato ieri in Consiglio dei ministri alla riforma della giustizia penale. Dottor Borgna, finalmente abbiamo un testo definitivo e si possono tirare le somme: qual è il giudizio sulla ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 luglio 2021) “Il giudizio sullaè positivo, dalla magistratura toni apodittici nelle critiche, più un’interdizione morale che un diritto di critica”.è stato procuratore aggiunto di Torino, membro della direzione distrettuale Antimafia, quarant’anni di magistratura prima di andare in pensione l’anno scorso. Oggi scrive saggi e collabora per Avvenire, il suo è un osservatorio privilegiato su sofferto via libera dato ieri in Consiglio dei ministri alladella giustizia penale. Dottor, finalmente abbiamo un testo definitivo e si possono tirare le somme: qual è il giudizio sulla ...

