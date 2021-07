Pallanuoto, a che ora Italia-Giappone. Orario, tv, programma, streaming (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Settebello tornerà in campo domani alle 11.20, ora Italiana, per il suo quarto match della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri dovranno vedersela coi padroni di casa del Giappone. Al momento l’Italia, forte di due successi e un pareggio, occupa la testa del gruppo A insieme alla Grecia. I nipponici, al contrario, si trovano ancora a zero punti e un ulteriore sconfitta metterebbe definitivamente la parola fine sulla loro avventura a cinque cerchi. La sfida tra Italia e Giappone verrà trasmessa in diretta TV su Rai 2. Ad ogni modo, stante la contemporaneità con altre discipline, ogni ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Settebello tornerà in campo domani alle 11.20, orana, per il suo quarto match della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri dovranno vedersela coi padroni di casa del. Al momento l’, forte di due successi e un pareggio, occupa la testa del gruppo A insieme alla Grecia. I nipponici, al contrario, si trovano ancora a zero punti e un ulteriore sconfitta metterebbe definitivamente la parola fine sulla loro avventura a cinque cerchi. La sfida traverrà trasmessa in diretta TV su Rai 2. Ad ogni modo, stante la contemporaneità con altre discipline, ogni ...

