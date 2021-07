Pallamano, Olimpiadi Tokyo: Danimarca e Francia a punteggio pieno, bene la Germania (Di venerdì 30 luglio 2021) Quarta e penultima giornata a Tokyo, in occasione del torneo olimpico di Pallamano maschile, dove altre formazioni hanno ottenuto il pass per i quarti di finale in attesa dell’ultimo turno, dove verranno definite le ultime gerarchie. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati odierni, girone per girone. GIRONE A Altra grande prestazione della Francia, che ha sconfitto 36-31 la Spagna, restando a punteggio pieno grazie alle nove reti di Nedim Remili, top scorer del match, mentre il Brasile ha piegato 25-23 l’Argentina, sancendo così l’eliminazione dell’Albiceleste. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Quarta e penultima giornata a, in occasione del torneo olimpico dimaschile, dove altre formazioni hanno ottenuto il pass per i quarti di finale in attesa dell’ultimo turno, dove verranno definite le ultime gerarchie. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutti i risultati odierni, girone per girone. GIRONE A Altra grande prestazione della, che ha sconfitto 36-31 la Spagna, restando agrazie alle nove reti di Nedim Remili, top scorer del match, mentre il Brasile ha piegato 25-23 l’Argentina, sancendo così l’eliminazione dell’Albiceleste. La ...

Advertising

Italo_Giusto : @RaiSport Spero che legga un Dirigente. Su due vostri canali solo REPLICHE invece di OLIMPIADI. Abbiamo perso i to… - DGC49740861 : @MichelaMgl Ma nel 2023 cosa succederà? Non ci sono Olimpiadi nè Mondiali di calcio???? Ci sono questi:… - stefmaci : Alle scorse Olimpiadi, sono stata attaccata su FB per aver detto che i bikini delle atlete di beach-volley sono sco… - RobbieGalante : La sessualizzazione delle atlete nello sport è un problema? Oltre alla scelta delle giocatrici di pallamano da spi… - 3dancingfeet : RT @calciatrici1933: Breve ma molto interessante articolo in ????di @3dancingfeet su come le #donne sportive di tutto il mondo (es. Nazionale… -