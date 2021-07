Pallamano Benevento | Fernandes Carvalho è il nuovo allenatore

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Rui Manuelè ildella. Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il tecnico portoghese classe ’82 che guiderà i sanniti nella prossima, impegnativa stagione di serie A2., nonostante la giovane età, vanta già un curriculum dadi tutto rispetto. Dopo un’esperienza nelle giovanili del Desportivo Francesco de Holanda, ha guidato per due anni la formazione del Fermentoes dal 2012 al 2014 per poi trasferirsi al Clube Deportivo Xico Andebol, dove è ...

