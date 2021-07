Paladina-Sedrina | incontro col viceministro Morelli | “Anas si faccia carico dei costi di progettazione”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Importantenella giornata di giovedì 29 luglio sul futuro della tangenziale, opera strategica per la viabilità della provincia di Bergamo e in particolare in accesso e uscita dalla Val Brembana. Un appuntamento in videoconferenza con ildelle infrastrutture e della mobilità sostenibili Alessandro, a cui hanno partecipato anche le deputate del Partito Democratico Leyla Ciagà e Elena Carnevali. Obiettivo del confronto, fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto del terzo lotto dell’opera. “Sosteniamo le richieste avanzate dalla Provincia di Bergamo – ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paladina Sedrina

La Voce delle Valli

... per discutere del futuro della Tangenziale Sud di Bergamo ed in particolare del terzo lotto che dovrebbe collegare, la cui progettazione definitiva è ormai in stallo da oltre un ...... quello che collegacon, in stallo da più di un anno. A mancare sono circa tre milioni e 200 mila euro , che serviranno per completare la progettazione definitiva dell'opera, dal ...