Pago e Serena Enardu | come è finita tra loro? A fare chiarezza ci ha pensato lei

(Di venerdì 30 luglio 2021) Com’èla storia tra? E’ stata l’ex tronista asul rapporto con il suo ormai ex compagno!sono state una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip italiano. Dopo Temptation Island e la drastica rottura nel programma, i due si sono riavvicinati nella L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

alepontecorvo : “Ma posso fare quello che voglio fare?” Ed è subito Serena e Pago! #TemptationIsland - calcioepepe : #TemptationIsland Ho chiesto il falò di confronto tra #Pago e #Serena. Altra musica - wwlovez : Oggi nera come quando ho visto il falo di Pago e Serena #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Pago Serena

BlogLive.it

... ai microfoni della trasmissione di Rai Uno 'Dedicato', condotta daAutieri e Gigi Marzullo. ... 'PER L'UNESCO IL PROSECCO VIENE PRIMA DI GIOTTO' Nondel suo sfogo artistico, Vittorio Sgarbi ...Jessica Mascheroni ha lasciato il fidanzato per il single Davide eEnardu l'ha difesa sul ... la Enardu (che nel programma fece un percorso simile lasciando il compagno) l'ha difesa a spada ...Serena Enardu, amata e seguita influencer, ha deciso di confessarsi e raccontare cosa la fa restare male: le sue parole ...Sui social Oppini smentisce la fine dell'amicizia con Zorzi, ma intanto su Instagram l'influencer ha smesso di seguire il figlio di Alba Parietti. Hanno litigato oppure no?