Pa: Brunetta, sul Portale avremo dati milioni professionisti (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Portale per il reclutamento per la P.a. sarà "il luogo dove saranno collocate tutte le base dati e le liste di tutti gli specialisti, ordinisti e non, che saranno disponibili a lavorare con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilper il reclutamento per la P.a. sarà "il luogo dove saranno collocate tutte le basee le liste di tutti gli specialisti, ordinisti e non, che saranno disponibili a lavorare con il ...

Advertising

fisco24_info : Pa: Brunetta, sul Portale avremo dati milioni professionisti: Agosto mese test. Mancheranno figure tecniche,serve f… - fisco24_info : Reclutamento Pa, sì del Senato. Curricula sul portale subito dopo dl in Gazzetta: Il testo passa alla Camera per l’… - Ivan56309551 : @nicmad84 Brunetta ???????????????? Buffo a prescindere ?????????? Come si fa a prendere sul serio Brunetta ?????? Con quell'odio… - GandalfGrigioOf : @diabolicus23 Anche io sono per obbligo, più utile del pass, perché sarebbe una soluzione prettamente di sanità pub… - GandalfGrigioOf : @diabolicus23 Concordo sul discorso di Silvio ma quello di brunetta non mi sembra propriamente corretto. Concordo p… -