‘Ove mai’ San Mario si stufasse dei partiti, certi giornalisti sanno già chi attaccare (Di venerdì 30 luglio 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo A quanto riferiscono alcuni giornali, San Mario inizia a rompersi dei partiti. Se non ci fosse da piangere la situazione sarebbe comica, giacché ci si dimentica che il parlamento attuale è frutto delle elezioni del 2018, che furono vinte dal M5S su precisi impegni in tema di giustizia, ambiente, anticorruzione, pensioni… I primi a dimenticarlo sono giornalisti dell’ “ove mai”, ossia quelli che fanno ragionamenti bislacchi del tipo “ove mai fosse vero che…”. Insomma quelli che quando la realtà non aiuta sostituiscono la finezza intellettuale e propagandistica con ragionamenti tipo “se mio nonno avesse ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) di Pietro Francesco Maria De Sarlo A quanto riferiscono alcuni giornali, Saninizia a rompersi dei. Se non ci fosse da piangere la situazione sarebbe comica, giacché ci si dimentica che il parlamento attuale è frutto delle elezioni del 2018, che furono vinte dal M5S su precisi impegni in tema di giustizia, ambiente, anticorruzione, pensioni… I primi a dimenticarlo sonodell’ “ove mai”, ossia quelli che fanno ragionamenti bislacchi del tipo “ove mai fosse vero che…”. Insomma quelli che quando la realtà non aiuta sostituiscono la finezza intellettuale e propagandistica con ragionamenti tipo “se mio nonno avesse ...

