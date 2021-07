Outer Wilds: ecco l’annuncio dell’espansione Echoes of the Eye con data di uscita (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata di ieri si è svolto l’Annapurna Interactive Showcase, e tra tutto quello che abbiamo potuto vedere vi è stato anche l’annuncio di Echoes of the Eye, nuova espansione del pluripremiato Outer Wilds, in uscita a breve Nella giornata di ieri si è svolto l’Annapurna Interactive Showcase, conferenza che ha permesso al publisher americano di mettere in mostra tutti i suoi più importanti progetti. Ci sono stati tantissimi annunci importanti, come per esempio la data d’uscita di Stray e di Solar Ash. Vi è stato inoltre spazio anche per l’annuncio ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 30 luglio 2021) Nella giornata di ieri si è svolto l’Annapurna Interactive Showcase, e tra tutto quello che abbiamo potuto vedere vi è stato anchediof the Eye, nuova espansione del pluripremiato, ina breve Nella giornata di ieri si è svolto l’Annapurna Interactive Showcase, conferenza che ha permesso al publisher americano di mettere in mostra tutti i suoi più importanti progetti. Ci sono stati tantissimi annunci importanti, come per esempio lad’di Stray e di Solar Ash. Vi è stato inoltre spazio anche per...

