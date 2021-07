Orietta Berti | la polemica ironica su Mille | “Non ho visto ancora niente”

(Di venerdì 30 luglio 2021)ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato il successo di. Poi la cantante ha fatto una battutasui compensi del singolo.è sempre stata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Ultimamente però, grazie ad artisti come Gianni Morandi e, le cose stanno cambiando. Tra duetti con i cantanti più giovani e pezzi super moderni i due artisti, insieme ad altri colleghi,..."I miei, di 45 giri, vendevano tantissimo. Fin che la barca va' arrivò a 9 milioni. Con Mille' non vedo ancora niente..." . Così, in un'intervista concessa a 'Il Messaggero' , ha commentato come sta andando la sua ultima fatica discografica realizzata con Fedez e Achille Lauro. Gli effetti del tormentone estivo ...Orietta Berti ha rilasciato un'intervista raccontando il successo di Mille. Poi ha fatto una battuta ironica sui compensi del nuovo singolo.Attraverso una dieta ideata su misura per lei dal dottor Sorrentino Orietta Berti ha perso 10 chili in poco tempo.