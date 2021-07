Orietta Berti: “Fin che la barca va arrivò a vendere 9 milioni. Con Mille non vedo ancora niente” (Di venerdì 30 luglio 2021) Prima al Festival di Sanremo con un look che è diventato virale (le conchiglie luccicanti sul petto) e la dichiarazione d‘amore per il marito Osvaldo “Quando ti sei innamorato”, poi il boom con il tormentone estivo “Mille”, in collaborazione con Fedez (conosciuto al Festival) e Achille Lauro. Il singolo, prodotto da d.whale e certificato doppio disco di platino viaggia a quasi 80 milioni di stream audio/video, di cui 43 milioni dal video ufficiale. ?È nato tutto come un gioco. Devo ringraziare Fedez perché ha insistito affinché io la cantassi. – ha detto la cantante a Il Messaggero – Ci siamo conosciuti a Sanremo: Orietta, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Prima al Festival di Sanremo con un look che è diventato virale (le conchiglie luccicanti sul petto) e la dichiarazione d‘amore per il marito Osvaldo “Quando ti sei innamorato”, poi il boom con il tormentone estivo “”, in collaborazione con Fedez (conosciuto al Festival) e Achille Lauro. Il singolo, prodotto da d.whale e certificato doppio disco di platino viaggia a quasi 80di stream audio/video, di cui 43dal video ufficiale. ?È nato tutto come un gioco. Devo ringraziare Fedez perché ha insistito affinché io la cantassi. – ha detto la cantante a Il Messaggero – Ci siamo conosciuti a Sanremo:, ...

