Olimpiadi Tokyo: Tamberi in finale nell'alto, deludono gli azzurri della spada, ciclismo il ct Cassani rientra in anticipo dopo il flop degli uomini (Di venerdì 30 luglio 2021) Deludente inizio della settima giornata dei giochi per l'Italia. Brilla solo Tamberi, flop della spada, débacle del ciclismo maschile, Ganna solo quinto nella cronometro L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Tokyo 2020, 225 casi ai Giochi. Il Cio si difende: "La nostra comunità è la più testata al mondo" A una settimana dall'inizio dei Giochi olimpici , sono 225 i contagi legati alle Olimpiadi di Tokyo. Lo ha comunicato il Cio nel suo briefing quotidiano, spiegando che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 27 nuovi casi positivi. Parallelamente cresce il numero di contagi anche ...

Fichera: "Arbitraggio folle. E le critiche alla nostra professionalità non sono più tollerabili" Dopo l'uscita ai quarti di finale del del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2020 della squadra di spada maschile di scherma. Queste le parole di Marco Fichera

Olimpiadi, il programma: c’è Crippa nei 10.000. E torna Paltrinieri La Gazzetta dello Sport Andrew, bufera su atleta Usa no-vax: «Non mette neanche la mascherina» Non si ferma il caso del nuotatore americano Michael Andrew, atleta dichiarato ufficialmente no vax del Team Usa (dove sono circa cento atleti sui 613 della spedizione). I ...

Tokyo, Tamberi: ''Contava solo passare'' Gianmarco Tamberi si racconta, dopo il 2,28 della mattinata a cinque cerchi di Tokyo, che lo ha promosso al turno decisivo ... anche per l’avvicinamento verso le Olimpiadi, che è stato terribile; non ...

