Olimpiadi Tokyo | risultati e medaglie di oggi 30 luglio | pistola femminile ancora al ROC

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ledi2021 sono iniziate:, venerdì 30, si assegnano altri 21 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a segno, tiro con l’arco, judo, scherma, atletica, BMX Racing, trampolino elastico, tennis, badminton e tennistavolo. Canottaggio, singolo senior1 Emma Twigg (Nuova Zelanda) 2 Hanna Prakatsen (ROC) 3 Magdalena Lobnig (Austria) Canottaggio, singolo senior maschile 1 Stefanos Ntouskos (Grecia) 2 Kjetil Borch (Norvegia) 3 Damir Martin (Croazia) Canottaggio, otto con senior ...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - SkyTG24 : L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggi… - Ernesto03446152 : RT @matteosalvinimi: Grandiosa Maria Centracchio! È bronzo nel judo, categoria -63 kg, alle Olimpiadi di Tokyo 2020! L’atleta di Isernia ha… - Yamenzofz8 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Olimpiadi Tokyo, si stanno contagiando tra vaccinati: vuoi vedere che nessun Tg te lo racconta? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo

La Gazzetta dello Sport

Sorprese, delusioni e sorrisi a mezza bocca per gli italiani, nella notte del 30 luglio alledi2020. Protagonista in positivo l'atletica, con 2 azzurri qualificati alle rispettivi finali e 2 alle semifinali, mentre rendono sotto le aspettative la Panziera nel nuoto e la ......numero complessivo di tamponi effettuati negli aeroporti didal primo luglio sono 39.853 mentre quelli salivari durante lesi stanno avvicinando a quota 350.000. Il portavoce di...A cura di Fabrizio Rinelli. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI. Giornata più che positiva per l'Italia nell'esordio dell'atletica ...Allarme delle autorità sanitarie Usa: "La variante Delta causa un'infezione più grave delle altre e si diffonde facilmente come la varicella" ...