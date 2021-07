Olimpiadi Tokyo, risultati e medaglie di oggi (30 luglio): il trampolino elastico parla cinese (Di venerdì 30 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: oggi, venerdì 30 luglio, si assegnano altri 21 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a segno, tiro con l’arco, judo, scherma, atletica, BMX Racing, trampolino elastico, tennis, badminton e tennistavolo. Canottaggio, singolo senior femminile 1 Emma Twigg (Nuova Zelanda) 2 Hanna Prakatsen (ROC) 3 Magdalena Lobnig (Austria) Canottaggio, singolo senior maschile 1 Stefanos Ntouskos (Grecia) 2 Kjetil Borch (Norvegia) 3 Damir Martin (Croazia) Canottaggio, otto con senior ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Ledi2021 sono iniziate:, venerdì 30, si assegnano altri 21 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: canottaggio, nuoto, canoa slalom, tiro a segno, tiro con l’arco, judo, scherma, atletica, BMX Racing,, tennis, badminton e tennistavolo. Canottaggio, singolo senior femminile 1 Emma Twigg (Nuova Zelanda) 2 Hanna Prakatsen (ROC) 3 Magdalena Lobnig (Austria) Canottaggio, singolo senior maschile 1 Stefanos Ntouskos (Grecia) 2 Kjetil Borch (Norvegia) 3 Damir Martin (Croazia) Canottaggio, otto con senior ...

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - SkyTG24 : L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggi… - DanyRoss70 : RT @Eurosport_IT: SE-MI-FI-NA-LEEEE! BRAVISSIMA LUCILLA ???????? L'azzurra tra poco in campo per giocarsi un posto in finale, segui LIVE: http… - WelfareNetwork : Olimpiadi di Tokyo, la Lombardia ha l'oro in barca -