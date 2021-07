Olimpiadi Tokyo, Covid-19: contagi in aumento nella Capitale. Il Giappone supera i 10.000 casi (Di venerdì 30 luglio 2021) Un record alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma stavolta non c’è purtroppo nulla da festeggiare. Per il terzo giorno consecutivo infatti sono aumentati vertiginosamente i nuovi contagi da Covid-19: sono ben 3.865 i nuovi casi registrati nella Capitale nipponica, che vanno a sommarsi a quelli Nazionali, dove è stata superata la soglia psicologica di 10.000, nello specifico 10.699. Numeri importanti e, allo stesso tempo, prevedibili anche all’interno del villaggio olimpico dove, ad oggi, sono ben 220 i positivi trovati dall’inizio della rassegna, con 27 nuove ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Un record alledi2020, ma stavolta non c’è purtroppo nulla da festeggiare. Per il terzo giorno consecutivo infatti sono aumentati vertiginosamente i nuovida-19: sono ben 3.865 i nuoviregistratinipponica, che vanno a sommarsi a quelli Nazionali, dove è statata la soglia psicologica di 10.000, nello specifico 10.699. Numeri importanti e, allo stesso tempo, prevedibili anche all’interno del villaggio olimpico dove, ad oggi, sono ben 220 i positivi trovati dall’inizio della rassegna, con 27 nuove ...

