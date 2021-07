Olimpiadi Tokyo 2020: risultati italiani in gara oggi venerdì 30 luglio: Tamberi, Ala Zoghlami e Abdelwahed in finale, spada ko LIVE (Di venerdì 30 luglio 2021) I risultati LIVE degli italiani in gara oggi venerdì 30 luglio spada A SQUADRE. Ancora una delusione per la scherma italiana . Gli azzurri della spada maschile (a Rio 2016 medaglia d’argento) sono... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 luglio 2021) Idegliin30A SQUADRE. Ancora una delusione per la scherma italiana . Gli azzurri dellamaschile (a Rio 2016 medaglia d’argento) sono...

Advertising

Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - SkyTG24 : L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggi… - settalese : RT @Gazzetta_it: Tokyo: l'Italia punta al record con la spinta di Paltrinieri #Olimpiadi - AuroraImmacola1 : RT @Agenzia_Ansa: Tokyo: Anna Bongiorni qualificata per semifinale 100 metri - Olimpiadi Tokyo 2020 - -