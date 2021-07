Olimpiadi Tokyo 2020, risultati di oggi. Tiro con l'arco: Boari bronzo. Tamberi ok (Di venerdì 30 luglio 2021) Arriva una nuova medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : Lucilla Boari vince il bronzo nel Tiro con l'arco donne La giornata di esordio dell'atletica invece regala conferme e sorprese: ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Arriva una nuova medaglia per l'Italia alledi: Lucillavince ilnelcon l'donne La giornata di esordio dell'atletica invece regala conferme e sorprese: ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Terremoto nel ciclismo, il ct Davide Cassani lascia Tokyo. Resa dei conti dopo il flop olimpico Bufera sul ciclismo azzurro dopo le prestazioni deludenti alle Olimpiadi di Tokyo 2020. A bruciare soprattutto il flop del maschile sia nella prova in linea che in quella a cronometro che rischia di avere conseguenze sulla direzione tecnica. Infatti, il ...

Lucilla Boari, chi è la tiratrice con l'arco medaglia bronzo alle Olimpiadi APPROFONDIMENTI ATLETICA Tamberi in finale di salto in alto LA REPLICA Fuori (con polemiche) il fioretto OLIMPIADI Medagliere LIVE Diretta delle Olimpiadi OLIMPIADI Video TOKYO 2020 Aldo Montano ...

Olimpiadi, il programma: c’è Crippa nei 10.000. E torna Paltrinieri La Gazzetta dello Sport Olimpiadi e mobilità: lo sport ora è sul cellulare Sicuramente quelle di Tokyo 2021 finalmente hanno consentito di godersi gli eventi sportivi sui propri dispositivi al massimo della qualità video e audio, senza preoccupazioni di sorta legate al ...

Tokyo: Boari bronzo nell'arco donne TOKYO, 30 LUG - L'azzurra Lucilla Boari è medaglia di bronzo del tiro con l'arco donne alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dopo aver battuto l'americana McKenzie Brown (ANSA).

