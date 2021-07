Olimpiadi Tokyo 2020, Djokovic ko in semifinale. Sfuma il sogno del Golden Slam (Di venerdì 30 luglio 2021) Sfuma l'oro alle Olimpiadi per Novak Djokovic . A Tokyo 2020 il tennista numero 1 del mondo è stato battuto in semifinale dal tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 1 - 6 6 - 3 6 - 1. Il serbo ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021)l'oro alleper Novak. Ail tennista numero 1 del mondo è stato battuto indal tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 1 - 6 6 - 3 6 - 1. Il serbo ...

