Olimpiadi | risultati italiani in gara oggi venerdì 30 luglio | Tamberi in finale | spada ko Boari di bronzo! Djokovic eliminato LIVE

SkyTG24 : L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggi… - SkyTG24 : Gregorio #Paltrinieri torna sul podio olimpico dopo l’oro di Rio 2016: l’azzurro butta il cuore oltre l’ostacolo e,… - SkyTG24 : Prima storica medaglia azzurra nell'arco femminile per Lucilla #Boari a #Tokyo2020 ?? - infoitsport : Risultati canottaggio/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: ancora 4 finali - demetriashair_ : RT @vincycernic2: Il rimpianto più grande è con questo torneo olimpico se Matteo Berrettini avesse potuto partecipare avrebbe quasi certame… -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi risultati

La sua posizione potrebbe essere in discussione dopo idellenelle prove su strada, con un bronzo di Elisa Longo Borghini tra le donne e la delusione degli uomini sia nella gara ...... Giannelli sicuro protagonista (Volley) YEMAN CRIPPA FINALE 10000 METRI:E CONTESTO Yeman Crippa dunque potrà fare molto bene nella finale dei 10000 metri maschili alleTokyo 2020 ...Momento molto difficile, dopo le Olimpiadi di Tokyo, per la Nazionale italiana al maschile di ciclismo su strada. In terra giapponese i risultati non sono andati come si sperava e, dunque, è stato mes ...Il ct Cassani sul banco degli imputati per gli scarsi risultati del ciclismo; il ct del fioretto Cipressa, definito non all’altezza della situazione dalla Di Francisca ...