Olimpiadi | risultati italiani in gara oggi venerdì 30 luglio | Tamberi | Ala Zoghlami e Abdelwahed in finale | spada ko Boari per il bronzo LIVE

Advertising

SkyTG24 : L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggi… - SkyTG24 : Gregorio #Paltrinieri torna sul podio olimpico dopo l’oro di Rio 2016: l’azzurro butta il cuore oltre l’ostacolo e,… - SkyTG24 : Federica Pellegrini chiude la sua storia olimpica con un settimo posto nella finale dei 200 stile libero… - ashotofila : Tornata dalla flebo numero 45, mi godo il mio unico caffè settimanale, poi i miei programmi per oggi sono: - Fissar… - infoitsport : Olimpiadi, i risultati degli italiani: bronzo storico della Boari nel tiro con l'arco, Tamberi in finale nell -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi risultati

...alleTOKYO Cassani, c.t. del ciclismo torna a casa Chi è Lucilla Boari La ventiquattrenne mantovana non è alla prima esperienza ai Giochi : ha già partecipato, ma con più scarsi, ...La sua posizione potrebbe essere in discussione dopo idellenelle prove su strada, con un bronzo di Elisa Longo Borghini tra le donne e la delusione degli uomini sia nella gara ...La sua posizione potrebbe essere in discussione dopo i risultati delle Olimpiadi nelle prove su strada, con un bronzo di Elisa Longo Borghini tra le donne e la delusione degli uomini sia nella gara in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.36 PRSKAVEC CHE CAPOLAVOROOOOOOO!!!!!!!! CAPOLAVORO CHE VALE ORO!!!!!! PIU' DI TRE SECONDI DI VANTAGGIO SU GRIGAR!!! HA SBRICIOLATO TUTTI IL CECO! 9.34 PART ...